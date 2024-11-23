WSJ: европейские авиакомпании заставляют пилотов летать над зонами боев на Ближнем Востоке

По данным WSJ, гражданские самолеты продолжили летать над зоной боевых действий на Ближнем Востоке даже после резкого увеличения количества запущенных ракет в регионе. По подсчетам компании Osprey Flight Solutions, занимающейся вопросами авиационной безопасности, в этом году каждый месяц выпускалось в среднем по 162 ракеты, по сравнению с 10 ракетами в месяц в 2023 году.