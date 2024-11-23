Биатлонист Бьорндален, муж белоруски Домрачевой, отказывается от работы тренером: «Очень сложно совмещать это с семьей»

Самый титулованный биатлонист в истории 50-летний норвежец Оле-Эйнар Бьорндален рассказал норвежскому ТВ, что ему несколько раз предлагали вернуться на тренерскую работу, но пока он отказывается. На первом плане — семья.
— Тренерская роль в Европе достаточно ответственна, — сказал Бьорндален. — Очень сложно совмещать это с семьей.
Бьорндален и его супруга, четырехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева, в 2019—2022 годах тренировали мужскую и женскую сборные Китая.
— Мне понравилось это время, потому что я мог совместить его с семьей, — сказал Бьорндален о пребывании в Китае.
Ранее, в декабре 2022-го, Дарья рассказывала, что после работы в Китае и отдыха летом в Минске, она с мужем и дочерью Ксенией обосновалась в Монако, где посвящает время семье и образованию.
— Ксюша пошла в школу, а это очень важный период в жизни ребенка и семьи, — говорила Дарья.
Но Бьорндален совсем из биатлонной сферы не ушел. Он работает экспертом на норвежском телеканале. Пишут, что в этой роли он выступит и в предстоящем биатлонном сезоне.
Хотя такого специалиста хотят видеть в своей команде многие.
— В прошлом году я отказался от пяти или шести предложений, — признался норвежец, но откуда они поступили, не раскрыл.
Напомним, что Домрачева и Бьорндален поженились в июле 2016 в Норвегии, а 1 октября в Минске у них родилась дочь Ксения.
В июле 2023 года биатлонная чета объявила о рождении второй дочки. И снова Дарья рожала в Минске, где семья проводила летние каникулы.
Кстати, Дарья приезжает в родную страну не только летом. В феврале 2024 года Дарья награждала победителей детских спринтерских гонок «Снежный снайпер» в Раубичах.
В мае 2024-го мы писали о том, в какой блестящей форме находится Дарья. Тогда белоруска приняла участие в «Олимпийском челлендже» НОК.
У четы знаменитых биатлониистов уже две дочери. Фото: соцсети.