Обнаружены следы воды в осколках метеорита с Марса

По словам планетолога Аарона Кавоси из Школы наук о Земле и планетах университета Кертина, это открытие дает ученым «ключ к пониманию древних марсианских гидротермальных систем, связанных с магматизмом, а также позволяет думать о том, что когда-то Марс был обитаемым». «Мы использовали нанотехнологии, чтобы обнаружить геохимические маркеры — элементарные признаки наличия горячей воды и выяснили, что 4,45 млрд лет назад на Марсе был этот ключевой компонент для создания пригодной для жизни среды», — рассказал он.