Обнаружены следы воды в осколках метеорита с Марса

СИДНЕЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Австралийские ученые обнаружили свидетельства того, что на каком-то этапе своей истории Марс, вероятно, был пригоден для жизни. Отчет о работе международной группы исследователей был опубликован Университетом им. Кертина, расположенном в Перте.
В ходе анализа частицы циркона возрастом 4,45 млрд лет, полученной из марсианского метеорита NWA7034, ученым удалось обнаружить «геохимическими отпечатки флюидов, богатых водой». «Это может быть прямым свидетельством того, что когда-то на Марсе была вода, и планета, возможно, была пригодна для жизни в какой-то момент своего прошлого», — указано в отчете.
По словам планетолога Аарона Кавоси из Школы наук о Земле и планетах университета Кертина, это открытие дает ученым «ключ к пониманию древних марсианских гидротермальных систем, связанных с магматизмом, а также позволяет думать о том, что когда-то Марс был обитаемым». «Мы использовали нанотехнологии, чтобы обнаружить геохимические маркеры — элементарные признаки наличия горячей воды и выяснили, что 4,45 млрд лет назад на Марсе был этот ключевой компонент для создания пригодной для жизни среды», — рассказал он.
Кавоси уточнил, что при помощи «наноразмерной визуализации и спектроскопии исследователям удалось определить структуру элементов в цирконе из метеорита, в котором они обнаружили железо, алюминий, иттрий и натрий. “Эти элементы попали туда в момент формирования циркона, 4,5 млрд лет назад, что еще раз доказывает наличие воды на Марсе в период ранней магматической активности планете”, — подчеркнул планетолог, отметив, что новые данные стали “еще одним шагом в понимании ранней истории Марса”.