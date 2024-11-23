Гитарист Opeth cчитает, что новый альбом стал шагом вперед для коллектива

Гитарист Opeth Фредрик Окессон назвал новый альбом коллектива «шагом вперед». По мнению музыканта, они записали «самый компактный» релиз в истории группы, но при этом максимально насыщенный.
«На мой взгляд, все последние четыре альбома были разными, но на этот раз у нас появился новый барабанщик, и мы играли более тяжелые вещи старой школы. Но я бы не назвал это возвращением к прошлому», — отметил Фредрик.
Четырнадцатая пластинка Opeth под названием The Last Will & Testament вышла 22 ноября. По мнению вокалиста группы, он может «вызвать клаустрофобию».