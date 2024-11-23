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Сотни домов во Владивостоке остались без света, воды и электричества

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября, ФедералПресс. В приморской столице этим утром произошла крупная коммунальная авария. В выходной день жители более 200 домов остались без света, воды и электричества. Об этом сообщил представитель муниципалитета.

Источник: AP 2024

«На данный момент ведутся ремонтные работы. Аварию планируют устранить в течение двух часов», — отметил специалист.

Представитель администрации не уточнил, сколько именно домов остались без воды, света и тепла, информирует РИА «Новости». Однако в соцсетях уточняется, что коммунальная авария затронула около 250 домов Советского района столицы Приморья.

По данным синоптиков, 23 ноября во Владивостоке в утренние часы было три градуса мороза. Сейчас в столице Приморья +1 градус тепла.

Напомним, что делать, если в квартире холодно.

ЖКХ