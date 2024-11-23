«С нами осталась Муха»: Жена и четверо детей погибшего на СВО бойца из-под Ростова забрали его фронтовую собаку

— О таких людях нужно рассказывать: они герои. Но у каждого он свой, и важно сохранить память о каждом, — уверена Наталья Сизова из Шахт.
В этом ноябре Наталья похоронила мужа и отца их четверых детей Константина. Но как бы ни было тяжело, нашла в себе силы рассказать о супруге, который погиб как герой.
Отец успел выдать замуж старшую дочку. Фото: из архива семьи.
«ВАШЕЙ КОЗЕ АКАЦИЯ НЕ НУЖНА?».
Константин и Наталья познакомились четверть века назад, когда им было по 20 лет. Незадолго до этого его семья переехала в Ростовскую область из Сибири.
— Его родители стали строиться рядом с домом моей бабушки, где я и жила. А он только пришел с армии. Моя семья держала хозяйство. Как-то, когда я пасла коз на улице, он подошел с целой охапкой акации и спросил: «Вашей козе акация не нужна?». Я ответила: «Конечно, нужна!».
Молодой охранник авиаремзавода и студентка медучилища разговорились. Через пару таких разговоров решили встречаться, а потом и пожениться.
— Полюбила его за открытую душу, доброту, честность, справедливость. Он для меня был как лучик солнца.
К 45 годам у Константина была большая семья и любимое дело. Фото: из архива семьи.
РЕШИЛИСЬ НА БОЛЬШУЮ СЕМЬЮ.
На какое-то время супруги уезжали в Туапсе и работали там, но вернулись в Шахты, когда родителям понадобилась их помощь.
— Муж брался за любую работу, и к каждой подходил творчески, с душой, становился мастером своего дела. Был и столяром, и сварщиком, и стропальщиком, и верхолазными работами на электролиниях занимался. А его последним увлечением стала кузница: ковал ножи, сабли, застежки и бляхи на ремни как в Средневековье.
В их доме многое сделано руками Константина.
— И кухонный гарнитур, и кровати, и шкаф, и журнальный стол — вещи на века! И детей наших учил быть трудолюбивыми, ведь, если хочется чего-то достичь, то нужно уметь сделать это самим.
А детей у Сизовых — четверо: супруги решились на большую семью.
— За таким мужчиной я чувствовала себя как за каменной стеной. Нашей старшей Кате уже 22 года, она учится на третьем курсе ДГТУ. Сыну Илье — 13 лет, он увлекается рыбалкой, как и отец, и очень ждал папу дома, чтобы вместе пойти на речку. Елизавете — 11, она любит рисовать, мастерить своими руками и танцевать. А младшенький, трехлетний Павел, в этом году пошел в детский сад.
За проявленный героизм под Марьинкой шахтинца наградили медалью. Фото: из архива семьи.
САМ БЫЛ РАНЕН, НО СПАСАЛ ДРУГИХ.
Наталья вспоминает, что муж сопереживал людям в Донбассе и Новороссии, а когда в сентябре 2022 года ему пришла повестка, сразу пошел в военкомат.
— Он во время второй чеченской кампании служил в инженерно-саперных войсках, и знал, что его опыт пригодится на передовой. На СВО его сначала назначили помощником гранатометчика, но очень скоро муж стал командиром взвода и штурмовой роты.
Многодетный отец старался выходить на связь с семьей, каждый раз, когда была возможность. Но, порой, звонка или сообщения приходилось ждать неделями.
— В Марьинке они брали школу: нужно было отбить позицию. Когда с сослуживцами заняли здание, весь день по нашим парням отрабатывали минометы. В том штурме погибла половина группы. Муж и сам был ранен, но кого-то вывел, а кого-то оттуда вынес на себе. Тогда еще получил медаль «За отвагу».
Даже в самые сложные моменты Константин находил повод для улыбки. Фото: из архива семьи.
НА ПЕРЕДОВОЙ БЫЛ НЕЗАМЕНИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
Восстановившись после ранения, мужчина снова вернулся в штурмовики, а уже после отпуска был назначен командиром броне- и эвакуационной групп. Год сражался в направлении Артемовска, затем его с другими бойцами перебросили под Шахтерск.
— Он был таким человеком, который никогда не прятался бы за спинами сослуживцев — всегда шел первым.
Сослуживцы рассказывали, что Константин на передовой был незаменимым человеком.
— Он был настоящим воином, который идет до конца. Среди его товарищей даже ходил такой анекдот после Артемовска. Мол, идет Кузнец (это позывной мужчины, — прим. ред.) по лесу, а с ним — Орда, это позывной его сослуживца. Это значит, что никого уже не осталось кроме двоих самых стойких.
Мужчина видел самое страшное, но, как бы тяжело ни было, не жаловался супруге.
— Он человек закаленный в двух конфликтах и особо не распространялся о пережитом. Мог только поделиться, насколько был поражен жестокостью противника.
Это фото было сделано в последнюю встречу Константина и Натальи, когда жена привезла мужу и сослуживцам помощь. Фото: из архива семьи.
«ЕСЛИ ЧТО — МАШИНА НА СТОЯНКЕ».
Наталья вместе с отцом Константина в это время собирала помощь бойцам и отвозила товарищам мужа. А 10 октября, когда передавала груз лично в руки супругу, еще не знала, что видит его в последний раз.
— Он говорил, что ждет пополнения в рядах и будет инструктором на полигоне у новых бойцов. А потом позвонил через три дня и сказал, что ему пора выдвигаться на новое задание, и на связи его долго не будет. Его машина, если что, будет на известной мне стоянке. Я еще поругала его: мол, с тобой все будет хорошо — и сам приедешь на своем автомобиле домой.
Но боец как в воду глядел. О гибели мужа Наталья знает совсем немного от его сослуживцев.
— Это было 15 октября под селом Максимильяновка в ДНР. Бойцы заходили туда, брали очередную точку, но тут началась атака FPV-дронов. После первого захода вражеских БПЛА мужа ранило, как и сослуживцев, но он успел их спасти, а при втором налете дронов получил еще ранение — на этот раз смертельное. Под плотным огнем было просто невозможно вынести его оттуда сразу. Как только появилась возможность, товарищи забрали тело Кости.
К 45 годам у Константина была большая семья и любимое дело. Фото: из архива семьи.
«21 ДЕНЬ ТИШИНЫ И МЕТАНИЙ».
Наталье позвонили и сообщили о том, что муж героически погиб.
— Я узнала спустя 21 день после нашего с Константином последнего разговора. 21 день тишины и метаний. И тут у меня просто оборвалось сердце, образовался какой-то вакуум.
Дети узнали о том, что папы больше нет, через несколько минут. И оказались, как и учил отец, сильными, поддержали маму. С Константином попрощались 11 ноября.
— Даже не помню, как прошли похороны. Я стояла рядом с гробом, с трудом осознавая, что самый близкий и родной человек уходит от нас навсегда.
Бойца похоронили 11 ноября 2024 года. Фото: из архива семьи.
Горе с Натальей и ее детьми разделила ее мама и родители Константина.
— Пока живу на автомате: помимо ежедневных забот читаю молитвы, ставлю свечи в храме за упокой погибшего воина Константина. Опираюсь на веру и знаю, что Бог не оставит нас. И, конечно, будем продолжать с папой Кости возить гуманитарку бойцам. А еще постоянно говорю нашим детям, что их папа честно отдал долг своей Родине. Он — настоящий герой.
А на память о муже и отце семье остался четвероногий фронтовой друг Константина.
— Под Артемовском бойцы передали Косте собаку, и она весь последний год прожила с ним. Добрая, ласковая и очень-очень умная. Муж о ней заботился, и она настолько к нему привязалась, что спала рядом, а ели они буквально с одной тарелки. Он назвал ее Муха и сделал ей жетон с позывным и своим номером, чтобы нашедшие могли с ним связаться, если вдруг собака потеряется. После гибели мужа Муху привезли нам, и теперь она живет в нашей семье.
Муха год прожила бок о бок с бойцом, а теперь ее забрали в семью. Фото: из архива семьи.