«С нами осталась Муха»: Жена и четверо детей погибшего на СВО бойца из-под Ростова забрали его фронтовую собаку

— Он говорил, что ждет пополнения в рядах и будет инструктором на полигоне у новых бойцов. А потом позвонил через три дня и сказал, что ему пора выдвигаться на новое задание, и на связи его долго не будет. Его машина, если что, будет на известной мне стоянке. Я еще поругала его: мол, с тобой все будет хорошо — и сам приедешь на своем автомобиле домой.