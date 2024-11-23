Из-за гриппа и ОРВИ пермский институт культуры перешел на дистант

— Произошло это внезапно, накануне вечером мы все получили письмо о том, что с понедельника, 25 ноября, обучение в институте культуры будет проходить в дистанционном формате, — рассказал «КП» — Пермь’пресс-секретарь ПГИК Сергей Дюкин. — Причина «удаленки» — высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ среди ребят. Сколько продлится «дистант», пока неизвестно. В письме сказано, что до особого распоряжения ректора.