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Из-за гриппа и ОРВИ пермский институт культуры перешел на дистант

Обучение на удаленке продлится до особого распоряжения ректора.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 25 ноября, из-за превышения порога по ОРВИ и гриппу Пермский государственный институт культуры переходит на дистанционное обучение.

Первыми об этом написали наши коллеги с портала Properm.ru, а потом информацию нам подтвердили в пресс-службе ВУЗа.

— Произошло это внезапно, накануне вечером мы все получили письмо о том, что с понедельника, 25 ноября, обучение в институте культуры будет проходить в дистанционном формате, — рассказал «КП» — Пермь’пресс-секретарь ПГИК Сергей Дюкин. — Причина «удаленки» — высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ среди ребят. Сколько продлится «дистант», пока неизвестно. В письме сказано, что до особого распоряжения ректора.

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