Родине не изменял: Желание сводить девушку в кино обернулось для ростовчанина долгом в триста тысяч рублей

Вместо того, чтобы проконсультироваться со специалистом или хотя бы с кем-то из друзей, мужчина пошел на поводу у мошенников. На такси, которое они заботливо за ним прислали, он поехал в банк. Там оформил кредит и получил 280 000 рублей наличными. Затем по требованию телефонных собеседников перевел через банкомат деньги на указанный счет. За скорость ему простили остаток долга.