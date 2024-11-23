Родине не изменял: Желание сводить девушку в кино обернулось для ростовчанина долгом в триста тысяч рублей

В Ростове мошенники «развели» мужчину почти на триста тысяч рублей. Сначала предложили забронировать места в кинотеатре, затем обвинили в измене Родины.
СУДЬБА НА САЙТЕ ЗНАКОМСТВ.
Денису (имя изменено, — прим. ред.) не везло в личной жизни. В 30 лет мужчина все еще жил с матерью и мечтал создать собственную семью. Он стеснялся заговаривать с девушками на улице, поэтому искал вторую половинку на сайтах знакомств.
В одном из таких популярных приложений Денис начал переписываться с девушкой по имени Настя. Она быстро расположила к себе робкого собеседника: была доброжелательна, интересовалась, как у него дела и часто хвалила. Однажды девушка предложила Денису сходить в частный кинотеатр и сбросила ссылку на сайт, где можно забронировать места.
— В торговом центре на Северном находится. Как тебе? — спросила она.
— Там кинотеатр открылся? Не знал, — ответил мужчина.
— Сама недавно узнала, подруга ходила, вот и рассказала. Давай сходим завтра. Что скажешь?
Денис, конечно, согласился и перевел по ссылке, которую прислала собеседница, 2,5 тысячи рублей за место в уютном кинозале с кальяном. Однако не получил ни электронного билета, ни другого подтверждения своей покупки.
На сайтах знакомств можно не только обрести любовь, но и лишиться денег Мария ГИЧЕНКО.
ТЕПЕРЬ — ИЗМЕННИК РОДИНЫ.
Видимо, в тот момент мошенники поняли, что имеют дело с внушаемым человеком. И решили развести его по-крупному. Денису стали звонить по видеосвязи двое мужчин, представившиеся сотрудниками финмониторинга. Они сказали, что ростовчанин перевел деньги враждебному России государству и теперь считается изменником Родины.
Денис пришел в такой ужас, что у него началась паническая атака. Он стал божиться, что покупал билеты в кинотеатр, и вовсе не думал помогать врагам своей страны. Собеседники потребовали доказательств. Дрожащими руками ростовчанин начал делать снимки экрана, чтобы показать переписку с Настей.
Лжесотрудники финмониторинга изучили скриншоты, сделали вид, что смилостивились, и предложили «закрыть вопрос» за 300 000 рублей. У Дениса отродясь не было таких денег — он работал продавцом-консультантом в магазине цифровой техники, а кредитов всегда избегал.
Вместо того, чтобы проконсультироваться со специалистом или хотя бы с кем-то из друзей, мужчина пошел на поводу у мошенников. На такси, которое они заботливо за ним прислали, он поехал в банк. Там оформил кредит и получил 280 000 рублей наличными. Затем по требованию телефонных собеседников перевел через банкомат деньги на указанный счет. За скорость ему простили остаток долга.
После того, как Денис перевел деньги, переписка с Настей в мессенджере исчезла. Но его это, почему-то, не насторожило.
Мошенники вынудили мужчину взять кредит Анатолий ЖДАНОВ.
СТАЛА ПРОСИТЬ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОЙ БАБУШКИ.
Ростовчанин все еще переживал, что его могут обвинить в измене Родины и обратился за юридической помощью.
— Я посоветовал потерпевшему написать заявлению в полицию. А еще позвонить в банк с просьбой заблокировать счет, на который он перевел деньги мошенникам, — рассказал ростовский юрист Станислав Авраменко.
Примечательно, что когда полицейский позвонил сотруднику «финмониторинга» — тот пригрозил его обезглавить.
В свою очередь юрист попытался вычислить мошенников сам. Завел дополнительный аккаунт в мессенджере и начал переписываться с той самой Анастасией. Притворился, что работает мастером по ремонту стиральных машин. Рассказал, что его выгнала жена, и теперь он жаждет новой любви.
Дамочка обрадовалась очередному лопуху и стала просить деньги на лечение больной бабушки. Станислав обещал помочь, как только ему заплатят за работу. И даже выудил у Насти номер банковской карты, чтобы перевести на нее средства.
Все собранные сведения, включая фотографии, юрист передал в полицию. Судя по ним, мошенница проживает в Харькове. А домен сайта для бронирования мест в фэйковый кинотеатр — зарегистрирован в Канаде.
Денис же продолжает жить с мамой, работать в магазине и выплачивать кредит.
— В рамках гражданского судопроизводства можно было бы взыскать эти деньги с мошенников, но их еще надо найти.
Ростовчанин перевел обманщикам деньги через банкомат из архива героя публикации.
БДИ!
Как мошенники разводят на сайтах знакомств.
Сайты знакомств — лакомый кусок для мошенников. Они используют разные схемы для развода. Например, профили девушек с украденными либо сгенерированными нейросетью снимками. Мужчина клюет на фэйковую красотку, не подозревая, что переписывается с жуликом. Тот изображает заинтересованность и просит пополнить счет, чтобы оставаться на связи.
Деньги клянчат на подарки, на лечение любимой собачки и даже на бензин, чтобы приехать на свидание. Самые осторожные выманивают у большого количества людей небольшие суммы денег. Ведь из-за них вряд ли кто-то будет преследовать.
Еще одна распространенная схема — просьба забронировать конкретное место для свидания. Дама присылает мужчине ссылку на сайт ресторана и просит забронировать столик. Или место в кинотеатре. Вот только это подставные сайты несуществующих заведений. И сумма «бронирования» отправляется прямиком мошеннику в карман.