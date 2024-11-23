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«Вытаскивали из снега машины, подключали деревни к электричеству». МЧС и энергетики Могилевской области рассказали о последствиях снегопада в регионе

57 населенных пунктов Могилевской области обесточены из-за снегопада 23 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Снегопад, который вечером 22 ноября накрыл Гомельскую и Могилевскую области Беларуси, привел к отключению электроэнергии в населенных пунктах, вызову МЧС на помощь застрявшим автомобилям.

Как сообщил «Могилевэнерго», по состоянию на 11 утра 23 ноября из-за налипания на провода мокрого снега, обрыва проводов, обесточенными остаются 57 населенных пунктов по юго-востоку области, преимущественно в Климовичском, Хотимском, Костюковичском и Краснопольском районах.

Аварийно-восстановительные бригады энергетиков, их задействовано 25, ведут работы по оперативному восстановлению электроснабжения. Пока погода не меняется, по данным Белгидромета, 23 ноября в регионе ожидается сильный снег. В связи со сложными погодными условиями персонал «Могилевэнерго» переведен на особый режим работы.

По сообщению Могилевского областного управления МЧС, больше всего обесточено населенных пунктов в Климовичском районе — 23, а ферм в Хотимском районе — 7.

«Подразделения МЧС осуществили 4 выезда на буксировку автомобилей (Мстиславский, Славгородский, Быховский и Кировский районы), 1 выезд на уборку упавшего дерева в Хотимском районе», — говорится в оперативной сводке МЧС Могилевщины.

Кстати, мэр Гомеля рассказал, как город борется с последствиями снегопада 22 и 23 ноября. «Снегопад превратил улицы в белоснежные коридоры, а привычные маршруты — в сложные испытания» (здесь подробнее).

А Белгидромет объявил об оранжевом уровне опасности 23 ноября из-за сильного снега (подробности здесь).