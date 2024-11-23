«Вытаскивали из снега машины, подключали деревни к электричеству». МЧС и энергетики Могилевской области рассказали о последствиях снегопада в регионе

Аварийно-восстановительные бригады энергетиков, их задействовано 25, ведут работы по оперативному восстановлению электроснабжения. Пока погода не меняется, по данным Белгидромета, 23 ноября в регионе ожидается сильный снег. В связи со сложными погодными условиями персонал «Могилевэнерго» переведен на особый режим работы.