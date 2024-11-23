Отключение света в Ростове-на-Дону 25 — 29 ноября 2024: публикуем полный список адресов

— С 9:00 до 17:00: по улицам Ленина, 221−235 и 182−208, Врубовая, 91−107, Труда, Богатырская, Нансена, 423/1, в переулках Тагильский, Пилотов, Водников, Краевой, Потапинский, по проспекту 40 Лет Победы, 96−246, на улице Пахотная, 1−127 и 20−182, в переулке Молочный, 88−93 и 64−68, по улице Книжная, 175 и 175/69, в переулке Руднева, 75−83 и 82−84, по улицам Равенства, 69−93 и 66−84, Гарибальди, 83−85 и 80−84, Новостроевская, 153−167 и 162−184, Украинская, 41−73 и 20−54, Вятская, 80−94, в переулках Хибинский, 83−127 и 82−130, Кубанский, 115−139 и 108−132, Манычский, 89−133 и 82−124, Сальский, 101−123 и 82−96, Медведицкий, 61−87 и 62−86, по улицам Саратовская, 2−26, в переулке Полярный, 2−6 и 1−3, по улице Липецкая, 3−29 и 40−56, Зоологическая, 18 А и 18/1, Футбольная, 12−16, Лескова, 21−31, Фадеева, 25−39 и 24−36, Писемского, 17−29 и 26−38, Стальского, 1−41, и Вересаева, 86.