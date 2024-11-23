Отключение света в Ростове-на-Дону 25 — 29 ноября 2024: публикуем полный список адресов

Тысячи ростовчан останутся без электроэнергии на следующей неделе, с 25 по 29 ноября. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей организации «Донэнерго». Отключения будет плановыми и связаны с ремонтными работами на объектах электрического хозяйства города.
Так, в понедельник, 25 ноября, временное прекращение электроэнергии запланировано в разное время на следующих улицах:
— С 10:00 до 16:00: в переулках Нефтяной, 2 В, Нефтекачка, Докторский, по улице Малиновского, 164, 172, 202, а также в СНТ «Восход-2»;
— С 9:00 до 17:00: по улицам Российской, 1, а также от номера 2 до 14, и по Курчатова, 2А;
— С 9:00 до 16:00: в переулках Уральский, 91−122/1 и 104−130, Ухтомский, 71−135 и 78−136, по улицам Украинская, 71−83 и 54−62, Вятская, 74−78, Восточная, 2−20, 9−13, 31−37, 30−48; М. Горького, 206, 214, 243−245, Красноармейская 119 и 240, а также по проспекту Кировскому, 88−90;
— С 9:00 до 13:00: по улицам Зорге, 60, 62, 64, 62/1, 64Б, 66, и Содружества 39/1, 39, 39В;
— С 9:00 до 15:00 — по улице Юфимцева, 4/1, 4/2, 4/3, в переулке Соборный, 104, и на проспекте Буденовский, 106, 108, 110.
Во вторник, 26 ноября, отключения ожидаются:
— С 9:00 до 17:00: в садоводческом товариществе «Садовод», по улице Ленина, 213 и 215, Врубовая, 97/Б, на проспекте 40 лет Победы, 53Ж, 63/5, 63/6, А, 63/7, Б, 63/8 А, Б, В, Г, Д, 63/9, 63/10, 65/10, 65/6, 65/13, 65/14, 65/7, 69/6, в переулках Канонерский, 1−37 и 2−40, Марксистский, 6−42, Кленовый, 33−41, на улицах Тибетская, 18−34, Зорге, 64, и Содружества, 41, 41/1, 43;
С 9:00 до 16:00: в переулке Крепостной, 103А и 105/48, по улицам Восточная, 11−13 и 31−37, Красноармейская, 240 и 250, М. Горького, 206, 214, 243−247, Липецкая, 2−54 и 1−29, Тамбовская, 1−41 и 2−18; Зоологическая, 2; Ноябрьская, 1−2, 2-я Ноябрьская, 1−2, 3-я Ноябрьская, 1−2, и в переулке Полярный, 8−14, 5−11.
В среду, 27 ноября, без света придется обойтись на адресах:
— С 9:00 до 13:00: по улицам Зорге 72/1, и Содружества, 43, 45, 43/2, 43/1, 47;
— С 9:00 до 16:00: по улицам Ульяновская, 33−41 и 32−44, 58, Донская, 44, в переулках Газетный, 10, 11, Дербентский, 1−11 и, 2−14, на улицах Татарская, 22−50 и 19−47, 1-я Киргизская, 114−124 и 85−89, 2-я Киргизская, 84 и 85, в переулках Суржский, 1−31 и 2−36, Клязьминский, 1−33 и 10−30, Тверской, 21−35 и 26−36, Ладожский, 27−39 и 26−34, Свирский, 23−31 и 20−38, а также по улице Белорусская, 113−145;
— С 9:00 до 17:00: по улицам Ленина, 221−235 и 182−208, Врубовая, 91−107, Труда, Богатырская, Нансена, 423/1, в переулках Тагильский, Пилотов, Водников, Краевой, Потапинский, по проспекту 40 Лет Победы, 96−246, на улице Пахотная, 1−127 и 20−182, в переулке Молочный, 88−93 и 64−68, по улице Книжная, 175 и 175/69, в переулке Руднева, 75−83 и 82−84, по улицам Равенства, 69−93 и 66−84, Гарибальди, 83−85 и 80−84, Новостроевская, 153−167 и 162−184, Украинская, 41−73 и 20−54, Вятская, 80−94, в переулках Хибинский, 83−127 и 82−130, Кубанский, 115−139 и 108−132, Манычский, 89−133 и 82−124, Сальский, 101−123 и 82−96, Медведицкий, 61−87 и 62−86, по улицам Саратовская, 2−26, в переулке Полярный, 2−6 и 1−3, по улице Липецкая, 3−29 и 40−56, Зоологическая, 18 А и 18/1, Футбольная, 12−16, Лескова, 21−31, Фадеева, 25−39 и 24−36, Писемского, 17−29 и 26−38, Стальского, 1−41, и Вересаева, 86.
В четверг, 28 ноября, отключения запланированы:
— С 9:00 до 13:00: по улице Зорге, 64, 66, 70/1, 68, 70, 72;
— С 9:00 до 16:00: на улицах Ульяновская, 45−63, 44/10, 58−60, Донская, 44; в переулке Газетный, 10, на улице Баумана, 70, в переулке Дербентский, 1−11 и 2−14, по улицам 1-я Киргизская, 114−124 и 85−89, 2-я Киргизская, 84, 85, в переулках Суржский, 1−13 и 2−14, а также Клязьминский, 1−19 и 10−20;
— С 9:00 до 17:00: по улицам Ленина, 210−238 и 233−239, Лагерная, 1−19 и 2−22, Врубовая, 113−145, Нансена, 435, в переулках Богучарский, 1−39 и 6−34, Комитетский, 3−27 и 12−34, в садовых товариществах «Светоч» и «Труженик».
В пятницу, 29 ноября, света не будет по улицам:
— С 9:00 до 16:00: по улице Татарская, 40−50 и 37−47, в переулках Суржский, 13−31 и 14−36, Клязьменский, 21−33 и 24−30, а также по улице Белорусская, 129−145.