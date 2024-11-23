ХК «Амур» из Хабаровска одержал победу над командой «Барыс» в Астане

Игра прошла 22 ноября в «Барыс Арене» в Астане. Победу хабаровчан увидели 3759 человек, сообщается на сайте хоккейного клуба «Амур». Мат закончился со счетом 0:3. В первом периоде не было закинуто ни одной шайбы, он закончился вничью. Во втором периоде счет составил 0:2, а в третьем — 0:1.