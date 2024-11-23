В Казани на пять дней ограничат движение из-за работ на газопроводе

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Движение с 25 по 30 ноября будет перекрыто в в районе домов № 14 и № 15.
Ранее сообщалось, что в Казани до конца января ограничат движение на улице Ново-Песочной.
В Казани на улице Садовой на пять дней частично ограничат движение транспорта из-за работ по ответвлению газопровода.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Движение с 25 по 30 ноября будет перекрыто в в районе домов № 14 и № 15.
Ранее сообщалось, что в Казани до конца января ограничат движение на улице Ново-Песочной.