Олбани
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани на пять дней ограничат движение из-за работ на газопроводе

В Казани на улице Садовой на пять дней частично ограничат движение транспорта из-за работ по ответвлению газопровода.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение с 25 по 30 ноября будет перекрыто в в районе домов № 14 и № 15.

Ранее сообщалось, что в Казани до конца января ограничат движение на улице Ново-Песочной.