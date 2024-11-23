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В Роспотребнадзоре рассказали о пользе орехов кешью

23 ноября отмечается День орехов кешью.

Источник: Freepik

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе орехов кешью.

Орехи кешью содержат полезные жирные кислоты, которые поддерживают работу нервной системы и суставов. В них содержатся витамины группы В, магний, цинк, калий, селен, медь и железо. Десяток орехов кешью в день позволяют избежать дефицита магния.

Кешью борются с холестериновыми бляшками, предотвращают развитие атеросклероза, обладают антидиабетическими свойствами, понижают уровень сахара, снижают воспаления. Хорошо влияют на органы дыхания, кожу, волосы, ногти.

Первый раз кешью желательно пробовать маленькими порциями — 1−2 ореха, поскольку может быть аллергия.

К слову, 23 ноября отмечается День орехов кешью.

Ранее в Роспотребнадзоре давали советы по правильному выбору овощей, фруктов и зелени.

здоровье