В Роспотребнадзоре рассказали о пользе орехов кешью.
Орехи кешью содержат полезные жирные кислоты, которые поддерживают работу нервной системы и суставов. В них содержатся витамины группы В, магний, цинк, калий, селен, медь и железо. Десяток орехов кешью в день позволяют избежать дефицита магния.
Кешью борются с холестериновыми бляшками, предотвращают развитие атеросклероза, обладают антидиабетическими свойствами, понижают уровень сахара, снижают воспаления. Хорошо влияют на органы дыхания, кожу, волосы, ногти.
Первый раз кешью желательно пробовать маленькими порциями — 1−2 ореха, поскольку может быть аллергия.
К слову, 23 ноября отмечается День орехов кешью.
Ранее в Роспотребнадзоре давали советы по правильному выбору овощей, фруктов и зелени.