Подрядчик реконструкции парка «Дружба» в Ростове подал в суд за разрыв контракта

Парк «Дружба» в Ростове-на-Дону стал ответчиком по делу, которое рассматривается в Арбитражном суде Ростовской области. Информация об этом опубликована электронной картотеке дел суда.
Так, в документе значится, что истцом является строительная компания из Ставропольского края. Это подрядчик реконструкции парка «Дружба» и Пионерского сквера, который имеет претензии к дирекции парка из-за разрыва контракта.
Напомним, работы по благоустройству парка стартовали летом 2022 года. По плану, подрядчик должен был сдать объект до 20 ноября 2024-го. К этому времени был готов Пионерский сквер, но не парк. Во время экспертизы было установлено, что объект готов лишь немногим больше, чем на треть, и договор со строительной компанией был расторгнут с требованием выплатить многомиллионный штраф.
Напомним, ранее прокурор Ростовской области Роман Прасков сообщал о том, что парк вошел в перечень проблемных объектов этого года еще на заседании по реализации нацпроектов. Теперь объект завершат в 2025 году.