Подрядчик реконструкции парка «Дружба» в Ростове подал в суд за разрыв контракта

Напомним, работы по благоустройству парка стартовали летом 2022 года. По плану, подрядчик должен был сдать объект до 20 ноября 2024-го. К этому времени был готов Пионерский сквер, но не парк. Во время экспертизы было установлено, что объект готов лишь немногим больше, чем на треть, и договор со строительной компанией был расторгнут с требованием выплатить многомиллионный штраф.