Альбом Мака Миллера Balloonerism выйдет в начале 2025 года

Семья покойного рэпера Мака Миллера официально объявила, что посмертный альбом музыканта Balloonerism выйдет 17 января 2025 года на лейбле Warner.
«Мы считаем, что этот проект демонстрирует как широту его музыкальных талантов, так и бесстрашие как артиста», — цитирует Pitchfork заявление от представителей музыканта.
Отмечается, что неофициальные версии альбома Миллера уже давно циркулируют по интернету. И теперь появится возможность послушать релиз в его полноценном виде.
Ранее мы писали, что Balloonerism была записана примерно в 2013—2014 годах. Тем не менее тогда работа не вышла. Мак Миллер ушел из жизни 7 сентября 2018 года. После этого был выпущен неоконченный релиз артиста Circles (2020).