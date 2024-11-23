Губернатор Иркутской области посетил Нукутский район

Ремонтные работы проводились в одном из трех зданий школы, основном. Размер финансирования составил около 40 млн рублей. Помимо обновления всех инженерных систем и внутренних помещений, здесь установили современные системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Кроме того, облагородили прилегающую территорию.