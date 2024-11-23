Губернатор Иркутской области посетил Нукутский район

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отправился с рабочим визитом в Нукутский район. В планах — посещение социальных объектов и местных сельхозпредприятий, заседание Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа, личный прием и встреча с жителями.
Начался визит главы региона с посещения Верхне-Куйтинской основной школы, где прошел капитальный ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».
Ремонтные работы проводились в одном из трех зданий школы, основном. Размер финансирования составил около 40 млн рублей. Помимо обновления всех инженерных систем и внутренних помещений, здесь установили современные системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Кроме того, облагородили прилегающую территорию.
-Верхне-Куйтинская школа служит хорошим примером того, как за счет участия в федеральной программе можно существенно улучшить материально-техническую базу, создать условия для обучения детей, а значит улучшить качество образования, — отметил Игорь Кобзев.