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Жительница Башкирии ушла без денег и документов из дома и через два дня была найдена мертвой

В Башкирии обнаружили мертвой пропавшую 45-летнюю женщину.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии обнаружили мертвой пропавшую 45-летнюю женщину. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщает клуб «Парус», жительница селе Киргиз-Мияки позавчера, 21 ноября, в 10:00 ушла из дома в неизвестном направлении, не взяв с собой ни денег, ни каких-либо документов. Родственники поведали, что раньше она надолго никогда никуда не уходила, и привычки ходить к кому-то, а также засиживаться у знакомых у нее не было.

Отмечается, что у пропавшей были проблемы с психическим здоровьем. Женщина, как предполагали родные, могла просто идти бесцельно, куда глаза глядят и попросту заблудиться.

— Возможно, она шла по дороге и села на попутную машину, — заявили близкие.

Минуло два дня и волонтеры опубликовали сегодня утром в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.

— Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким, — написали представители «БашРегионСпас».

Куда пропала женщина и что послужило причиной ее смерти — не уточняется.

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