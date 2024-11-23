Жительница Башкирии ушла без денег и документов из дома и через два дня была найдена мертвой

Как сообщает клуб «Парус», жительница селе Киргиз-Мияки позавчера, 21 ноября, в 10:00 ушла из дома в неизвестном направлении, не взяв с собой ни денег, ни каких-либо документов. Родственники поведали, что раньше она надолго никогда никуда не уходила, и привычки ходить к кому-то, а также засиживаться у знакомых у нее не было.