Незаконных рубок леса в Иркутской области стало меньше в 5 раз

В Иркутской области существенно сократилось количество фактов незаконной вырубки лесных насаждений. Как сообщает правительство региона, по состоянию на 21 ноября сравнению их число снизилось в 5 раз, с 2245 до 442. Положительную динамику показывают и другие показатели: более чем в 7 раз снизился объем незаконных рубок, и почти в 2,5 раза меньше нанесенный такими действиями ущерб.