Незаконных рубок леса в Иркутской области стало меньше в 5 раз

В Иркутской области существенно сократилось количество фактов незаконной вырубки лесных насаждений. Как сообщает правительство региона, по состоянию на 21 ноября сравнению их число снизилось в 5 раз, с 2245 до 442. Положительную динамику показывают и другие показатели: более чем в 7 раз снизился объем незаконных рубок, и почти в 2,5 раза меньше нанесенный такими действиями ущерб.
— Незаконные рубки — это очень незначительная часть выбывших лесов. Есть законные промышленные рубки, есть болезни леса. Есть ущерб, наносимый лесными пожарами, — пояснил заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин. — Но при всех видах потерь, площади лесных насаждений, которые мы ежегодно восстанавливаем, опережают эти утраты.
Для сокращения количества незаконных рубок леса используются различные механизмы, от дистанционного космического мониторинга до личного патрулирования лесными инспекторами. При выявлении подобных фактов сведения передаются в правоохранительные органы: с 2019 года к уголовной ответственности за такие действия привлечено 2291 лицо, а к реальному сроку лишения свободы за эти годы приговорено 320 черных лесорубов.