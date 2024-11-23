Власти опровергли сообщения о пожаре на Новочеркасской ГРЭС 23 ноября

Напомним, в ночь на субботу, 23 ноября, в ряде ростовских пабликов появилась видеозапись с ночным пожаром, а в подписи утверждалось, что горит Новочеркасская ГРЭС. Тем временем сами жители города в комментариях не подтвердили эту информацию.