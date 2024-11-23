Власти опровергли сообщения о пожаре на Новочеркасской ГРЭС 23 ноября

Власти Новочеркасска опровергли сообщения о пожаре на ГРЭС, который якобы разгорелся в ночь с 22 на 23 ноября. Глава администрации города Юрий Лысенко разместил в своем телеграм-канале комментарий от «Оптовой генерирующей компании — 2», в ведении которой находится Новочеркасская ГРЭС — одна из крупнейших тепловых электростанций Объединенной энергетической системы Юга России.
— Новочеркасская ГРЭС работает в штатном режиме. Информация, распространяемая в ряде региональных телеграм-каналов и интернет-СМИ о возгорании на энергообъекте, не соответствует действительности, — прокомментировали в компании.
Напомним, в ночь на субботу, 23 ноября, в ряде ростовских пабликов появилась видеозапись с ночным пожаром, а в подписи утверждалось, что горит Новочеркасская ГРЭС. Тем временем сами жители города в комментариях не подтвердили эту информацию.
Напомним, 14 июня 2023 года на Новочеркасской ГРЭС произошел крупный пожар, в результате которого несколько сотрудников обратились в травмпункт предприятия.