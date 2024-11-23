В Челябинской области плата за услуги ЖКХ вырастет на 18%

Со второго полугодия 2025 года плата за жилищно-коммунальные услуги в Челябинской области вырастет на 18%. Распоряжение об этом подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин. В документе оговорено, что для отдельных муниципалитетов увеличение платы за ЖКХ не должно превысить 4,8%.