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Туман, сильный ветер и похолодание до −10°: синоптики Башкирии рассказали о погоде в последнее воскресенье осени

В Башкирии прогнозируют похолодание до −10°

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 24 ноября, в Башкирии ожидается холодная погода. Об этом рассказали синоптики республики.

В последнее воскресенье этой осени прогнозируют переменную облачность без осадков. Будет юго-восточный ветер до 9−14 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит 0,-5°, в юго-восточных районах похолодает до −10°, днем потеплеет до 0,+5°.

Как сообщает МЧС Башкирии, на некоторых участках дорог ночью и утром образуется туман, из-за которого видимость составит 500−1000 метров.

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