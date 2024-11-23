Туман, сильный ветер и похолодание до −10°: синоптики Башкирии рассказали о погоде в последнее воскресенье осени

Завтра, 24 ноября, в Башкирии ожидается холодная погода. Об этом рассказали синоптики республики.
В последнее воскресенье этой осени прогнозируют переменную облачность без осадков. Будет юго-восточный ветер до 9−14 метров в секунду.
Температура воздуха грядущей ночью составит 0,-5°, в юго-восточных районах похолодает до −10°, днем потеплеет до 0,+5°.
Как сообщает МЧС Башкирии, на некоторых участках дорог ночью и утром образуется туман, из-за которого видимость составит 500−1000 метров.
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