РПЦ простила скандального самарского певца Шарлота* и встала на его защиту

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом СМИ Вахтанг Кипшидзе написал в своем телеграм-канале, что церковь прощает Эдуарда. Напомним, самарского певца этапировали в родной город из Санкт-Петербурга и доставили на допрос после его возвращения 22 ноября 2023 года в Россию, когда он был задержан в аэропорту сотрудниками полиции. Против него завели сразу четыре уголовных дела. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.