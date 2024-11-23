На три миллиарда обманули интернет-мошенники жителей Астаны

«Мошенники представляются банком, правоохранительными органами или оператором сотовой связи, ссылаясь на различные причины. Например, сейчас мошенники обманывают, что идет спецоперация по задержанию, и в связи с этим просят сообщить секретные цифры, пришедшие по сообщению на телефон. Предлагают товар и услугу, которых нет через онлайн-платформы, и просит внести предоплату. Кроме того, просят предоставить поддельную службу доставки и заполнить данные по ссылке. Таким образом, он получает доступ к личным данным».