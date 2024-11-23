В каких домах Уфы отключат воду на следующей неделе — график

Так, в Ленинском районе Уфы 25 ноября, с 11 до 19 часов не будет холодной воды в домах на ул. Козарез 12, 15, 33, 34, 35.
28 ноября в Демском районе, с 11 до 19 часов отключат холодную воду на ул. Донбасская, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 9б, 8, 7, 6, 3, 3б; ул. Якуба Колоса, 33, 27, 25а, 25б, 23, 16, 14, 14а, 12, 10, 8, 15, 13, 13б, 11, 7, 5, 3; пер. Майкопский, 20а, 18, 17, 16, 14, 15, 11, 12, 10, 9, 7, 6, 5; ул. Майкопская, 27, 25, 23, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1; ул. Черняковского, 72, 70, 68, 59, 66, 55, 53, 62, 51, 60, 49, 58, 47, 45, 43, 43б, 54, 52, 39, 48, 37, 35; пер. Черняковского, 28, 26, 21, 24, 22, 17, 20, 15, 18, 13, 16, 11, 9, 14, 12, 10, 5, 8, 4; пер. Якуба Колоса, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 18, 20, 24, 26; ул. Чебоксарская, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24, 26; ул. Архангельская 16, 11, 12, 10, 7, 5, 6, 4, 3.
В Кировском районе с 10 часов 28 ноября до 9 часов 29 ноября без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Посадская, 9, 9/1, 9а, 18, 20, 22 В, 22, 16; ул. Коммунистическая, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155а, 157, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 166, 170, 170/1, 172.