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Жителям 13-ти улиц Воронежа вернули воду после аварии

Порыв на водопроводе обнаружили накануне вечером.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже восстановили подачу воды в жилые дома на 13-ти улицах в Коминтерновском районе. Напомним, утечку на водоводе обнаружили в пятницу вечером, вода бежала из асфальта в районе остановки «Газовая». Кстати, подобные ЧП здесь происходят регулярно.

Прибывшие рабочие «РВК-Воронеж» выявили порыв на водоводе диаметром 200 мм и немедленно приступили к ремонту. Аварию обещали ликвидировать к полуночи. Однако по факту вода в дома горожан вернулась только в районе 4 утра в субботу.

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