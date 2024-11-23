Жителям 13-ти улиц Воронежа вернули воду после аварии

Прибывшие рабочие «РВК-Воронеж» выявили порыв на водоводе диаметром 200 мм и немедленно приступили к ремонту. Аварию обещали ликвидировать к полуночи. Однако по факту вода в дома горожан вернулась только в районе 4 утра в субботу.