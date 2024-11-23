Жителям 13-ти улиц Воронежа вернули воду после аварии

В Воронеже восстановили подачу воды в жилые дома на 13-ти улицах в Коминтерновском районе. Напомним, утечку на водоводе обнаружили в пятницу вечером, вода бежала из асфальта в районе остановки «Газовая». Кстати, подобные ЧП здесь происходят регулярно.
Прибывшие рабочие «РВК-Воронеж» выявили порыв на водоводе диаметром 200 мм и немедленно приступили к ремонту. Аварию обещали ликвидировать к полуночи. Однако по факту вода в дома горожан вернулась только в районе 4 утра в субботу.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».