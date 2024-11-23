Спасатели объяснили жителям Ростова порядок действий при ракетной атаке

Жителям Ростова-на-Дону объяснили, как нужно вести себя при ракетной атаке на город. Алгоритм действий опубликовали спасатели Управления по делам ГО и ЧС донской столицы.
— Не прекращаются воздушные атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Так, 21 ноября ночью средствами ПВО уничтожен один БПЛА в Мясниковском районе. В Константиновском районе утром от падения беспилотника возник пожар на промышленном объекте, — напомнили спасатели.
К счастью, в этих случаях обошлось без пострадавших.
— Но с учетом складывающейся обстановки просим жителей придерживаться порядка действий при угрозе внезапной атаки БПЛА или ракетной опасности.
Так, для тех, кто в такой момент будет находиться в здании, в УГОиЧС рекомендует по возможности спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, но строго по лестнице — пользоваться лифтом нельзя. А в квартире или в доме найти место без окон между несущих стен, как правило, в ванной комнате, и ни в коем случае не подходить к окнам.
— Если же человек оказался в такой момент на улице, нужно немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Тем, кто едет в этот момент в транспорте, нужно покинуть его или укрыться так, как сказано выше, — инструктируют спасатели.
А после атаки и при обнаружении беспилотников, снарядов или их частей ни в коем случае ничего не трогать: нужно сразу же уйти подальше и сообщить о находке по телефону «112» или «101».