Спасатели объяснили жителям Ростова порядок действий при ракетной атаке

Так, для тех, кто в такой момент будет находиться в здании, в УГОиЧС рекомендует по возможности спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, но строго по лестнице — пользоваться лифтом нельзя. А в квартире или в доме найти место без окон между несущих стен, как правило, в ванной комнате, и ни в коем случае не подходить к окнам.