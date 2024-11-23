Хип-хоп-артист Кендрик Ламар выпустил альбом GNX без предупреждения

GNX также упоминает другое достижение рэпера этого года: его пригласили выступить на Суперкубке в следующем году. Согласно тексту композиции Wacced Out Murals, с этим его поздравил только рэпер Nas. В том же треке Кендрик отметил, что его «тяжелая работа подвела Лил Уэйна».