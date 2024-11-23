Хип-хоп-артист Кендрик Ламар выпустил альбом GNX без предупреждения

Американский хип-хоп-артист Кендрик Ламар внезапно выпустил альбом GNX. В релиз вошли 12 треков, в том числе коллаборации с саксофонистом Камаси Вашингтоном и R&B-певицей SZA.
Продюсером песен, помимо одной, выступил Джек Антонофф, сообщает The Guardian. Примечательно, что на лонгплее нет диссов, которые Кендрик выпускал в этом году, соревнуясь с Дрейком. В том числе трека Not Like Us, получившего номинацию на «Грэмми».
GNX также упоминает другое достижение рэпера этого года: его пригласили выступить на Суперкубке в следующем году. Согласно тексту композиции Wacced Out Murals, с этим его поздравил только рэпер Nas. В том же треке Кендрик отметил, что его «тяжелая работа подвела Лил Уэйна».
Ранее французский диджей 070 Snake заявлял, что на новом релизе рэпера появится коллаборация с Тейлор Свифт.