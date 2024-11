Хип-хоп-артист Кендрик Ламар выпустил альбом GNX без предупреждения

Продюсером песен, помимо одной, выступил Джек Антонофф, сообщает The Guardian. Примечательно, что на лонгплее нет диссов, которые Кендрик выпускал в этом году, соревнуясь с Дрейком. В том числе трека Not Like Us, получившего номинацию на «Грэмми».