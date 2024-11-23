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Женщины получили большую часть из 25 тысяч генетических паспортов в Беларуси

Институт генетики НАН Беларуси за 13 лет выдал 25 тысяч генетических паспортов и большинство из них — молодым женщинам.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Республиканского центра геномных биотехнологий Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси за последние 13 лет сделали 25 тысяч генетических паспортов, сообщает БелТА со ссылкой на замдиректора этого института Елену Гузенко.

Гены — это не только внешность и способности, но и здоровье человека, предрасположенность к тем или иным заболеваниям.

Елена Гузенко отметила, что в центре белорусов и жителей зарубежных стран тестируют по более чем 40 заболеваниям, в числе которых генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, остеопорозу, метаболическому синдрому. Но наиболее востребованная услуга — выявление генетических причин невынашивания беременности. Именно поэтому женщины и получили большую часть генетических паспортов.

Мы писали, что белорусские онкологи назвали частоту обследования для ранней диагностики рака. «После этого возраста — каждый год» (здесь подробнее) и шесть главных обследований для определения предрака (подробности здесь).

А еще писали, что МНС опубликовало список популярных услуг, которые зачтут за профдеятельность. «Астрологи могут вести профдеятельность, а изготовители сумок и букетов из колбасы — нет» (здесь все подробности).