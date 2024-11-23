Женщины получили большую часть из 25 тысяч генетических паспортов в Беларуси

Специалисты Республиканского центра геномных биотехнологий Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси за последние 13 лет сделали 25 тысяч генетических паспортов, сообщает БелТА со ссылкой на замдиректора этого института Елену Гузенко.
Гены — это не только внешность и способности, но и здоровье человека, предрасположенность к тем или иным заболеваниям.
Елена Гузенко отметила, что в центре белорусов и жителей зарубежных стран тестируют по более чем 40 заболеваниям, в числе которых генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, остеопорозу, метаболическому синдрому. Но наиболее востребованная услуга — выявление генетических причин невынашивания беременности. Именно поэтому женщины и получили большую часть генетических паспортов.
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