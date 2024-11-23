Шесть поездов опоздали на несколько часов в Нижегородской области

Массовая задержка поездов дальнего следования произошла сегодня, 23 ноября, в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, все дело в технических причинах.
Речь идет о поездах Воркута — Адлер, Санкт-Петербург — Самара, Ижевск — Нижний Новгород, Арзамас — Нижний Новгород, Нижний Новгород — Казань, Арзамас — Нижний Новгород. Задержка составила до трех часов.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что несколько пассажирских поездов были задержаны по техническим причинам в Нижегородской области. Тогда это также произошло по техническим причинам.