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Шесть поездов опоздали на несколько часов в Нижегородской области

Все произошло по техническими причинам.

Источник: Нижегородская правда

Массовая задержка поездов дальнего следования произошла сегодня, 23 ноября, в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, все дело в технических причинах.

Речь идет о поездах Воркута — Адлер, Санкт-Петербург — Самара, Ижевск — Нижний Новгород, Арзамас — Нижний Новгород, Нижний Новгород — Казань, Арзамас — Нижний Новгород. Задержка составила до трех часов.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что несколько пассажирских поездов были задержаны по техническим причинам в Нижегородской области. Тогда это также произошло по техническим причинам.