Сергей Кириенко побывал в здании филиала Третьяковки в Калининграде

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко приехал в Калининград и побывал в здании филиала Государственной Третьяковской галереи на острове. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Отмечается, что будущие музейные пространства федеральный чиновник осмотрел с губернатором Алексеем Беспрозванных.