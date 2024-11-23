Сергей Кириенко побывал в здании филиала Третьяковки в Калининграде

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко приехал в Калининград и побывал в здании филиала Государственной Третьяковской галереи на острове. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Отмечается, что будущие музейные пространства федеральный чиновник осмотрел с губернатором Алексеем Беспрозванных.
В калининградском филиале Третьяковки создают постоянные мультимедийные экспозиции: Детский музей и зал истории Третьяковской галереи. Также будут работать творческие мастерские, кинозал, книжная гостиная.
Первой выставкой станет «Пять веков русского искусства». В Калининграде представят 300 произведений из собрания Государственной Третьяковской галереи.