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Сергей Кириенко побывал в здании филиала Третьяковки в Калининграде

Музей готовится к началу работы.

Источник: правительство Калининградской области

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко приехал в Калининград и побывал в здании филиала Государственной Третьяковской галереи на острове. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Отмечается, что будущие музейные пространства федеральный чиновник осмотрел с губернатором Алексеем Беспрозванных.

В калининградском филиале Третьяковки создают постоянные мультимедийные экспозиции: Детский музей и зал истории Третьяковской галереи. Также будут работать творческие мастерские, кинозал, книжная гостиная.

Первой выставкой станет «Пять веков русского искусства». В Калининграде представят 300 произведений из собрания Государственной Третьяковской галереи.

искусство