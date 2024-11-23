Прощание с погибшим фельдшером пройдет в Иркутской области 24 ноября

Прощание с фельдшером скорой помощи Александром пройдет в деревне Тарасово Иркутской области 24 ноября. Как сообщила жена погибшего, вынос назначен на 12:30, отпевание в церкви — с 13:00 до 14:00.
Напомним, медработника убил пьяный пациент в ночь на 22 ноября 2024 в Казачинско-Ленском районе. У мужчины остались двое детей.
Подозреваемого помогли задержать двое водителей автоцистерны. Сейчас он находится под стражей, свою вину признал.
Следователи завели уголовное дело, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье егерь разряжал гладкоствольное оружие и нажал на курок. Пуля попала прямо в охотника, который стоял напротив. 37-летний мужчина погиб на месте от полученного ранения. По предварительной версии, выстрел произошел непреднамеренно.