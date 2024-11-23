Прощание с погибшим фельдшером пройдет в Иркутской области 24 ноября

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье егерь разряжал гладкоствольное оружие и нажал на курок. Пуля попала прямо в охотника, который стоял напротив. 37-летний мужчина погиб на месте от полученного ранения. По предварительной версии, выстрел произошел непреднамеренно.