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Прощание с погибшим фельдшером пройдет в Иркутской области 24 ноября

Похороны состоятся в деревне Тарасова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прощание с фельдшером скорой помощи Александром пройдет в деревне Тарасово Иркутской области 24 ноября. Как сообщила жена погибшего, вынос назначен на 12:30, отпевание в церкви — с 13:00 до 14:00.

Напомним, медработника убил пьяный пациент в ночь на 22 ноября 2024 в Казачинско-Ленском районе. У мужчины остались двое детей.

Подозреваемого помогли задержать двое водителей автоцистерны. Сейчас он находится под стражей, свою вину признал.

Следователи завели уголовное дело, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье егерь разряжал гладкоствольное оружие и нажал на курок. Пуля попала прямо в охотника, который стоял напротив. 37-летний мужчина погиб на месте от полученного ранения. По предварительной версии, выстрел произошел непреднамеренно.