В Башкирии назвали самые популярные имена.

Как ранее сообщал Башинформ, в прошлом году в Башкирии впервые стали мамами 12,5 тысячи женщин. Еще 11,4 тысячи родили второго ребенка, 7,7 тысячи женщин решились на многодетное материнство и стали мамами для третьего, 2,5 тысячи — для четвертого ребенка, 1,3 тысячи — для пятого и более детей. Такие данные приводит Башстат в преддверии отмечаемого завтра, 24 ноября, Дня матери.