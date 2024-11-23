В Москве 38 электробусов вышли на магистральные маршруты

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год, отмечается в сообщении. Кроме того, для комфорта пассажиров салоны оборудованы зарядными портами для мобильных устройств и медиаэкранами с информацией о маршруте. Электробусы оснащены откидными аппарелями для маломобильных граждан, площадками для колясок и велосипедов.