В Москве 38 электробусов вышли на магистральные маршруты

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Порядка 38 инновационных электробусов заменили автобусы на маршрутах М5, М6, Sk3 и № 765 в центре и на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра столицы со ссылкой на его заместителя по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Как отметили на сайте мэра Москвы, маршруты М5 и М6 связывают семь жилых районов столицы с более чем 30 станциями метро, московских центральных диаметров (МЦД) и московского центрального кольца. По будням на этих маршрутах работает 38 электробусов.
«Сегодня более чем на 170 маршрутах курсирует свыше 2,2 тыс. электробусов. Новая техника российского производства повышает комфорт и безопасность поездок пассажиров. Продолжаем заменять автобусы на экологичные электробусы и развивать сеть электробусных маршрутов по поручению Сергея Собянина», — сообщил Ликсутов.
Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год, отмечается в сообщении. Кроме того, для комфорта пассажиров салоны оборудованы зарядными портами для мобильных устройств и медиаэкранами с информацией о маршруте. Электробусы оснащены откидными аппарелями для маломобильных граждан, площадками для колясок и велосипедов.