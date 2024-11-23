На ВДНХ открылась экспозиция Третьяковской галереи

До этого Собянин рассказал о прошедшей в Москве ежегодной акции «Ночь искусств». На ее мероприятиях побывали более 200 тысяч посетителей. В 2024 году организаторы сделали акцент на сочетании разных эпох и стилей. В рамках акции режиссеры, композиторы и артисты представили свои интерпретации классических произведений, отметил мэр.