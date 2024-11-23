На ВДНХ открылась экспозиция Третьяковской галереи

В недавно отреставрированном павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ открылась выставка Третьяковской галереи, посвященная отечественному искусству XХ-XXI веков, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, экспозиция будет работать до сентября 2025 года. Она познакомит москвичей и гостей столицы с работами советских классиков и современных авторов. В восьми залах общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров представлено больше 30 произведений — картины, скульптуры, мозаика и видеоинсталляция.
В первом зале гости увидят панораму известных картин, переосмысленных современными художниками. В композициях угадываются сюжеты полотен Виктора Васнецова, Бориса Кустодиева, Карла Брюллова, Казимира Малевича и других мастеров.
Во втором зале представлены работы художников советского периода. Пространство павильона позволяет увидеть произведения в контексте времени — в парадных интерьерах 1950-х годов. Специально для выставки специалисты изготовили восемь уникальных модульных климатических витрин с антибликовым стеклом для размещения полотен.
Завершение экспозиции можно увидеть в купольном зале. В центре установлена модель статуи Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», а по периметру — скульптуры таких мастеров, как Иван Шадр и Сарра Лебедева.
Выставка принимает гостей со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00, вход по билетам.
Ранее Сергей Собянин анонсировал открытие этой выставки в павильоне № 1 «Центральный». Мэр тогда подчеркнул, что эта выставка — первое культурное событие после реставрации исторического здания в рамках программы «Возрождение ВДНХ».
До этого Собянин рассказал о прошедшей в Москве ежегодной акции «Ночь искусств». На ее мероприятиях побывали более 200 тысяч посетителей. В 2024 году организаторы сделали акцент на сочетании разных эпох и стилей. В рамках акции режиссеры, композиторы и артисты представили свои интерпретации классических произведений, отметил мэр.