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От 910 тысяч: квартиры должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии конфискованные квартиры распродадут по цене от 910 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявили аукцион по продаже конфискованных у должников квартир. Недвижимость, которая уйдет с молотка, зарегистрирована в разных муниципалитетах республики.

Принять участие в торгах сможет любой желающий. Приема заявок через электронную площадку «РТС-тендер» на участие в аукционе завершится 9 декабря.

На продажу были выставлена следующая недвижимость:

— квартира в Уфе площадью 43 квадратных метра на улице Степана Халтурина, 40 — начальная цена — 3,1 миллиона рублей;

— квартира в Янауле (46,1 кв.м.) на улице Южная, 2 — 1,2 млн рублей;

— квартира в Стерлитамаке (62,3 кв.м.) на улице Комарова, 4 — 2,6 млн рублей;

— квартира в Уфе (28,8 кв.м.) на улице Ладыгина, 21а — 1,4 млн рублей;

— квартира в Ишимбае (30,8 кв.м.) на улице Светская, 42 — 910 тысяч рублей;

— квартира в Октябрьском (73,9 кв.м.) на проспекте Ленина, 75а — 3,1 млн рублей;

— квартира в Уфе (31,9 кв.м.) на проспекте Октября, 15 — 2,7 млн рублей;

— квартира в Белорецке (40,1 кв.м.) на улице Пушкина, 58а — 2,3 млн рублей;

— квартира в Салавате (41,4 кв.м.) на улице Карла Маркса, 10 — 1,2 млн рублей;

— квартира в Уфимском районе (60,2 кв.м.) в селе Михайловка на улице Сливовая, 6 — 3,4 млн рублей.

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