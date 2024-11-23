Военнослужащий-новобранец в Бресте сделал девушке предложение на присяге

Во время присяги в Брестской крепости 22 ноября военнослужащий-новобранец Юрий Райляну, который служит по контракту в 111-й гвардейской артиллерийской бригаде, сделал предложение своей девушке Дарье, сообщает БелТА. Все было традиционно: кольцо, букет цветов, преклоненное колено, только обстановка необычная: вокруг 750 новобранцев, которые принимали присягу, их родные и знакомые.
Молодой человек решил создать семью после года общения с девушкой. У Дарьи была мечта, чтобы ей сделали предложение на присяге, и парень решил воплотить мечту девушки в жизнь. Командование не стало чинить препятствий.
«Хотел сделать для нее этот день запоминающимся, чтобы она была счастлива. Сделал сегодня ей предложение. Она — моя мотивация двигаться дальше», — подчеркнул Юрий.
Что касается девушки, то она сказала, что для нее это все же полная неожиданность.
«Очень горжусь им. Я — будущая жена военного. Растрогалась. Дар речи пропал», — призналась Дарья.
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