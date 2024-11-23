Военнослужащий-новобранец в Бресте сделал девушке предложение на присяге

Во время присяги в Брестской крепости 22 ноября военнослужащий-новобранец Юрий Райляну, который служит по контракту в 111-й гвардейской артиллерийской бригаде, сделал предложение своей девушке Дарье, сообщает БелТА. Все было традиционно: кольцо, букет цветов, преклоненное колено, только обстановка необычная: вокруг 750 новобранцев, которые принимали присягу, их родные и знакомые.