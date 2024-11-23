Рэпер Jeezy получил дебютную роль в кино Trap City и стал продюсером саундтрека

Персонажа Jeezy зовут Реверенд Лайли, однако, больше подробностей о его роли нет. Музыкант также выступит в роли исполнительного продюсера саундтрека. В картину войдет песня Jeezy «Heavy», спродюсированная Картье Флаем, а также композиции Just Vibin и Clocks рэпера Лил Риза. Участие в записи саундтрека также принял исполнитель главной роли.