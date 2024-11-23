Рэпер Jeezy получил дебютную роль в кино Trap City и стал продюсером саундтрека

Хип-хоп артист Джей Дженкинс, выступающий под псевдонимами Jeezy и Young Jeezy, получил дебютную роль в полнометражном кино. Картина получила название Trap City, сценарий к ней написал продюсер Тэл Ганешан.
Главную роль в картине сыграет Брэндон Т. Джексон, передает Variety. Его персонаж Дешон — многообещающий артист, который пытается «справиться с трудностями музыкальной индустрии» и избежать «жизни, наполненной жестокостью». Также в актерском составе заявлены Клифтон Пауэлл, Эрика Пинкетт, Тарина Патель, Омар Гудинг и другие.
Персонажа Jeezy зовут Реверенд Лайли, однако, больше подробностей о его роли нет. Музыкант также выступит в роли исполнительного продюсера саундтрека. В картину войдет песня Jeezy «Heavy», спродюсированная Картье Флаем, а также композиции Just Vibin и Clocks рэпера Лил Риза. Участие в записи саундтрека также принял исполнитель главной роли.
Премьера картины намечена на 13 декабря этого года: тогда же выйдет и альбом с саундтреком.
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