Что происходит в ФК «Ростов» перед матчем с ЦСКА в 16 туре РПЛ 23 ноября

В субботу, 23 ноября, ФК «Ростов» встретится на выезде с московский ЦСКА в рамках 16 тура чемпионата России по футболу. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени.
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Посмотреть футбольную баталию можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ», трансляция начнется в 13:55, начало встречи в 14:15 по московскому времени.
Прогнозы, статистика и история личных встреч ЦСКА — «Ростов».
Во время прошлой встречи «Ростов» на домашнем стадионе смог отобрать очки у ЦСКА, но обычно «желто-синие» увереннее чувствуют себя на своем поле, но не в гостях.
Как ранее обозначил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин задачу для клуба, который находится на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ с 17 очками, — обойтись без стыковых матчей. А ЦСКА с 27 очками стремится подтянуться повыше к тройке лидеров, но пока находится на шестой позиции.
Понятное дело, что сегодня именно армейцы являются фаворитами, но вряд ли 3 очка им упадут в кармашек просто так, придется попотеть. Прогноз: кто первый забьет — не проиграет.
За плечами у клубов — 73 матча друг с другом, из которых 61 встреча прошла в рамках высшей лиги чемпионатов России. Из этого числа 33 раза победу одержали москвичи, 15 раз — дончане, а в 13 случаях игра завершилась ничьей. Причем последние три года команды играют в Ростове-на-Дону с ничейным результатом, а в Москве побеждают хозяева поля. И вообще «желто-синие» в последний раз побеждали в 2020 году.
Даже, если «Ростов» победит, его место в турнирной таблице не поменяется, поскольку до этого выиграл «Рубин», от которого дончане отстают сразу на пять очков.
Что касается игроков: в ЦСКА Роша дисквалифицирован, у Яковлева — травма, а в «Ростове» не хватает Миронова и Эль-Аскалани.
Стартовый состав строится по 3−4−3 у «армейцев» и 4−3−3 у «желто-синих».
ЦСКА в атаку поведет Мусаев, в центре полузащиты — Бистрович. А «Ростов» делает ставку на Глебова и Комличенко.
Главный судья встречи — сочинский арбитр Павел Кускуян.
Прогноз на матч ЦСКА — ФК «Ростов».
Аналитики считают, что матч 16 тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ростов» не получится результативным, но пальму первенства заранее отдают хозяевам поля.