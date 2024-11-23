Что происходит в ФК «Ростов» перед матчем с ЦСКА в 16 туре РПЛ 23 ноября

За плечами у клубов — 73 матча друг с другом, из которых 61 встреча прошла в рамках высшей лиги чемпионатов России. Из этого числа 33 раза победу одержали москвичи, 15 раз — дончане, а в 13 случаях игра завершилась ничьей. Причем последние три года команды играют в Ростове-на-Дону с ничейным результатом, а в Москве побеждают хозяева поля. И вообще «желто-синие» в последний раз побеждали в 2020 году.