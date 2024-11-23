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В ЦПКиО Волгограда наряжают новогоднюю елку

Ее поставили на катке.

Источник: ЦПКиО

Администрация Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде решила, что уже пора создавать жителям новогоднее настроение и приступила к установке новогодней ели. Символ праздника появится на ледовом катке. И рабочие уже собрали основание ели и вешают игрушки. Искусственное новогоднее дерево высотой 7 метров уже переливается огнями новогодней гирлянды.

Как рассказали в ЦПКиО, это не единственное новогоднее украшение в парке, в скором времени здесь установят гигантские светодиодные коньки. Еще одну елку поставят на автодроме, праздничной подсветкой обзаведутся живые елки вдоль пешеходных зон в парке. Останется дождаться только снега для настоящего зимнего настроение.

Напомним, 7 декабря в ЦПКиО откроется резиденция Деда Мороза.