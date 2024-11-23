В ЦПКиО Волгограда наряжают новогоднюю елку

Как рассказали в ЦПКиО, это не единственное новогоднее украшение в парке, в скором времени здесь установят гигантские светодиодные коньки. Еще одну елку поставят на автодроме, праздничной подсветкой обзаведутся живые елки вдоль пешеходных зон в парке. Останется дождаться только снега для настоящего зимнего настроение.