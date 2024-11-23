Сергей Собянин: За пять лет построено 38 спортивных объектов в 10 районах Москвы

За пять лет город передал спортивным учреждениям почти 226 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Только с начала года спортивные организации получили три новых объекта: спорткомплекс “Ника”, спортивный комплекс “Раменки”, Дворец спорта “Некрасовка”», — написал Мэр Москвы.
По Адресной инвестиционной программе за последние пять лет в столице построили 38 спортивных объектов. Среди них районные центры и знаковые для города сооружения, расположенные в 10 округах. Это, например, Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках», футбольный стадион со стрелковой галереей и инфраструктурой для занятий легкой атлетикой спортивной школы олимпийского резерва «Москвич», а также горнолыжный склон и трамплины спорткомплекса «Воробьевы горы».