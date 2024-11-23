Власти ликвидировали в Уфе нелегальный торговый павильон

В Уфе снесли нелегальный торговый объект. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников.
С начала этого года на территории района, по словам чиновника, ликвидировали 54 нелегальных объекта. Одним из таких был торговый павильон «Sabr», который находился на улице Лесотехникума, 30а. Его демонтировали в принудительном порядке.
В своей публикации Сергей Плотников напомнил бизнесменам, что нестационарные торговые объекты должны быть установлены в соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов по оказанию услуг на территории Уфы, утвержденным решением Совета столицы Башкирии, а также на основании договора на размещение.
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