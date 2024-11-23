Власти ликвидировали в Уфе нелегальный торговый павильон

В своей публикации Сергей Плотников напомнил бизнесменам, что нестационарные торговые объекты должны быть установлены в соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов по оказанию услуг на территории Уфы, утвержденным решением Совета столицы Башкирии, а также на основании договора на размещение.