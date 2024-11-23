18 домов и посёлок в Челябинске остались без воды из-за аварии

По данным городского водоканала, ремонтные работы идут на водоводе вблизи дома № 7 на улице Академика Сахарова. Из-за этого воды нет в домах № 94, 153, 155 и 159 на Университетской Набережной, домах № 1, 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 19А и 11 по улице Академика Сахарова, а также домах № 2, 4, 8 и 10 на улице Архитектора Александрова. Кроме того, без воды остался микрорайон Благодатово.