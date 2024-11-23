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18 домов и посёлок в Челябинске остались без воды из-за аварии

Сроков устранения проблемы пока не называют.

18 жилых домов и посёлок в районе Тополиной аллеи в Челябинске остались без воды 23 ноября из-за коммунальной аварии. Информация об этом появилась на сайте МУП ПОВВ.

По данным городского водоканала, ремонтные работы идут на водоводе вблизи дома № 7 на улице Академика Сахарова. Из-за этого воды нет в домах № 94, 153, 155 и 159 на Университетской Набережной, домах № 1, 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 19А и 11 по улице Академика Сахарова, а также домах № 2, 4, 8 и 10 на улице Архитектора Александрова. Кроме того, без воды остался микрорайон Благодатово.

Время устранения аварии пока неизвестно. Сообщается, что жители могут воспользоваться водоматом на улице Академика Сахарова, 20. Также будет организован подвоз воды по адресам: ул. Академика Сахарова, 11 и Университетская Набережная, 155А. Напомним, это не первая коммунальная авария на Тополиной Аллее в последние дни. В четверг, 21 ноября, из-за отключения канализационной насосной станции стоки затопили улицу. Обновлено. По информации МУП ПОВВ, аварию устранили в 16:20.

ЖКХ