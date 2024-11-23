Вице-спикер Госдумы предложила превратить бывшее общежитие Новочеркасска в отель

В Новочеркасске Ростовской области бывшее общежитие в центре города могут превратить во флагманский отель. Такую идею предложила вице-спикер Госудумы Виктория Абрамченко во время рабочего визита в казачью столицу. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.
— Виктория Валериевна проверила ход работ по реконструкции Платовского проспекта и Атаманского дворца и обсудила подготовку к юбилею города, — ввел горожан в курс дела глава.
Также зампредседателя Госдумы провела совещание с представителями Росимущества, в ходе которого участники обсудили дальнейшую судьбу бывшего общежития мелиоративного института, расположенного в центре Новочеркасска — в районе Юбилейной площади.
— Арендаторы планируют отреставрировать опустевшее и постепенно ветшающее здание и устроить в нем МФЦ, — добавил Юрий Лысенко. — В ближайшее время проведут уборку на территории, закроют здание защитной сеткой и установят информационный щит. Параллельно готовятся документы для согласования с органами охраны объектов культурного наследия.
В свою очередь Виктория Абрамченко обратила внимание на то, что этот объект может стать флагманским отелем в Новочеркасске.
— Ведь рядом много туристических достопримечательностей, а в городе нет больших современных отелей, хотя гостей в городе с каждым годом все больше, — заметил глава администрации.