Мощная ударная звуковая волна от столкновения галактик дошла до Земли

Ударную волну вызвало столкновение одной из галактик с четырьмя соседями. Оно случилось в группе под названием Квинтет Стефана, расположенной на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли.
По данным астрономов, галактика NGC 7318b на скорости в 3,2 миллиона километров в час врезалась в четыре других.
«По сути, это огромное межгалактическое поле мусора», — пояснила астрофизик из Университета Хартфордшира в Великобритании Марина Арнаудова.
Галактика налетела на это поле и сжала плазму и газ в нем.
«При этом он снова активировал плазму, заставив ее ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, запустил процесс звездообразования», — сообщила Арнаудова.
По словам специалиста, случившееся стало редким шансом для человечества увидеть сложное сочетание столкнувшихся галактик. Происходящее также даст экспертам ценную информацию для понимания, как формировались существующие сегодня галактики, а также каким образом они смогут появляться в будущем.
Накануне также стало известно, что чилийские астрономы впервые получили большое изображение умирающей звезды в Большом Магеллановом Облаке за пределами галактики Млечный Путь.
Снимок звезды WOH G64, которая расположена на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли, был получен благодаря впечатляющей резкости, которую обеспечивает интерферометр «Очень большого телескопа» Европейской южной обсерватории.
За последнее десятилетие звезда заметно потеряла свою яркость. По данным ученых, это говорит о приближении взрыва, который переведет ее в состояние сверхновой.