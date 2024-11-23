Пятый альбом американской поп-певицы Banks «Off With Her Head» выйдет 28 февраля

Американская певица Джиллиан Бэнкс, выступающая под псевдонимом Banks, анонсировала выход пятой пластинки. Лонгплей получил название Off With Her Head, его премьера назначена на 28 февраля следующего года. В треклист войдет 12 песен.
В поддержку релиза уже вышел сингл Best Friends, посвященный разочарованию от потери близкого друга, передает NME. По словам артистки, трек был написан о ком-то, кого она долгие годы «считала своей сестрой». Бэнкс уверена, что они разбили друг другу сердца, разорвав дружеские отношения. Певица также подчеркнула, что очень важно писать на эту тему, так как отпустить умершую дружбу может быть гораздо тяжелее, чем романтические отношения.
Описывая звучание грядущего альбома, Бэнкс назвала его «старшей сестрой» альбома Goddess, увидевшего свет в 2014-м. Это был дебютный полноформатный релиз артистки. Работая над новым лонгплеем, Бэнкс обратилась к тем же музыкантам и продюсерам, которые помогли ей записать самый первый альбом.
Ранее певица выпустила сингл I Hate Your Ex-Girlfriend, записанный совместно с рэпершей Doechii. Недавно Кендрик Ламар назвал молодую артистку «лучшей в современном хип-хопе».