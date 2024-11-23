Пятый альбом американской поп-певицы Banks «Off With Her Head» выйдет 28 февраля

В поддержку релиза уже вышел сингл Best Friends, посвященный разочарованию от потери близкого друга, передает NME. По словам артистки, трек был написан о ком-то, кого она долгие годы «считала своей сестрой». Бэнкс уверена, что они разбили друг другу сердца, разорвав дружеские отношения. Певица также подчеркнула, что очень важно писать на эту тему, так как отпустить умершую дружбу может быть гораздо тяжелее, чем романтические отношения.