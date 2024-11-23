Олбани
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Похолодание и снег ожидаются в Беларуси в воскресенье

МИНСК, 23 ноя — Sputnik. Осадки в виде снега и похолодание прогнозируются в Беларуси в предстоящее воскресенье, 24 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Олбани: +4° 5 м/с 87% 741 мм рт. ст. +5°
Источник: Sputnik.by

Согласно прогнозам синоптиков, погода будет облачная с прояснениями, в ночные и утренние часы на отдельных участках возможно образование слабого тумана и гололедицы.

Местами по республике ожидаются осадки в виде небольшого снега, преимущественно в ночные и утренние часы. Ветер будет западного направления с переходом на южный умеренный.

Средняя температура воздуха ночью будет колебаться от −1 до −7 градусов, а днем столбики термометров зафиксируются между −2 и +3 градусами.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Витебске температура воздуха составит 1..+1 градусов. Серьезных осадков не прогнозируется, их вероятность порядка 5−10 процентов.

Теплее всего в ближайшие сутки будет в Бресте и Гродно — в этих областях воздух будет находиться в диапазоне выше нуля — от 1 до 3 градусов. Ветер ожидается южного направления со скоростью 4−9 метров в секунду.

В Гомеле и Могилеве ветер также будет умеренный, вероятность осадков в этих регионах республики составит 5−10 процентов, а столбики термометров остановятся на отметке от 0 до +2 градусов.