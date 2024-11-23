Похолодание и снег ожидаются в Беларуси в воскресенье

В Минске и Витебске температура воздуха составит 1..+1 градусов. Серьезных осадков не прогнозируется, их вероятность порядка 5−10 процентов.



Теплее всего в ближайшие сутки будет в Бресте и Гродно — в этих областях воздух будет находиться в диапазоне выше нуля — от 1 до 3 градусов. Ветер ожидается южного направления со скоростью 4−9 метров в секунду.