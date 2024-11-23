Похолодание и снег ожидаются в Беларуси в воскресенье

Согласно прогнозам синоптиков, погода будет облачная с прояснениями, в ночные и утренние часы на отдельных участках возможно образование слабого тумана и гололедицы.
Местами по республике ожидаются осадки в виде небольшого снега, преимущественно в ночные и утренние часы. Ветер будет западного направления с переходом на южный умеренный.
Средняя температура воздуха ночью будет колебаться от −1 до −7 градусов, а днем столбики термометров зафиксируются между −2 и +3 градусами.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Витебске температура воздуха составит 1..+1 градусов. Серьезных осадков не прогнозируется, их вероятность порядка 5−10 процентов.
Теплее всего в ближайшие сутки будет в Бресте и Гродно — в этих областях воздух будет находиться в диапазоне выше нуля — от 1 до 3 градусов. Ветер ожидается южного направления со скоростью 4−9 метров в секунду.
В Гомеле и Могилеве ветер также будет умеренный, вероятность осадков в этих регионах республики составит 5−10 процентов, а столбики термометров остановятся на отметке от 0 до +2 градусов.