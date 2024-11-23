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В Геленджике обустроили зимние пляжи

На территории Геленджика обустроили зимние пляжи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.

Источник: соцсети

На пляжных территориях курорта «Багамы» и «Саламандра» обустроили зоны для отдыха. Для туристов установили скамейки и кабинки переодевания для тех, кто плавает в холодной воде.

По словам Алексея Богодистова, на пляже «Сады морей» можно играть в настольный теннис, а на пляже «Спортивный» и «2К24» есть зона для игры в волейбол. В выходные дни на территории пляжа «Центральный» выступают местные творческие коллективы.

На пляжах «Сады морей», «Спортивный» и «Багамы» появились новые качели. В скором времени будет завершено обустройство зимнего пляжа и на территории «2К24».

туризм и отдых