В Геленджике обустроили зимние пляжи

На пляжных территориях курорта «Багамы» и «Саламандра» обустроили зоны для отдыха. Для туристов установили скамейки и кабинки переодевания для тех, кто плавает в холодной воде.
По словам Алексея Богодистова, на пляже «Сады морей» можно играть в настольный теннис, а на пляже «Спортивный» и «2К24» есть зона для игры в волейбол. В выходные дни на территории пляжа «Центральный» выступают местные творческие коллективы.
На пляжах «Сады морей», «Спортивный» и «Багамы» появились новые качели. В скором времени будет завершено обустройство зимнего пляжа и на территории «2К24».