Рэпер Гуф анонсировал прощальное турне по России в 2025 году

Алексей Долматов, также известный как Guf, заявил, что в 2025 году отправится в прощальное турне по России. Музыкант не отметил, сколько городов планирует посетить, но выразил желание провести последнее выступление в Москве. Примерные даты тура пока не разглашаются.
Также рэпер намекнул, что на одном из его шоу может появиться Баста, сообщает Lenta. Однако это случится лишь в том случае, если Гуф «выпустит свой седьмой альбом».
Ранее в этом году музыканты намекали на то, что у них может выйти второй совместный релиз. Первый альбом Басты и Гуфа вышел в далеком 2010 году.