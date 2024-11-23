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В донском регионе с 25 ноября начнутся сбои в телерадиовещании

О сбоях сообщили на сайте РТРС.

Источник: Reuters

Помехи начнутся на Конезаводе имени Буденного в Сальском районе. С ними столкнутся жители 25 ноября с 10:00 до 17:00. Сбои продлятся до 29 ноября.

Сотрудники теле- радиовещания добавили, что временные проблемы связаны с профилактическими работами.

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