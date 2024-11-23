Не пристегнутая пассажирка авто погибла в ДТП в Речицком районе

Вечером 22 ноября под Речицей произошло ДТП в котором погибла 81-летняя женщина, сообщила ГАИ УВД Гомельского облисполкома. Судя по кадрам видео, опубликованного в телеграм-канале «Сожский форпост», во время ДТП шел косой мокрый снег, видимость на дороге была не самой лучшей. 50-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Пежо», двигалась по автодороге М-10 со стороны Гомеля в направлении Речицы. По предварительный информации, не справившись с управлением, она выехала на встречку где столкнулась с автомобилем «Мерседес», под управлением 39-летнего водителя.