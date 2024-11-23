Не пристегнутая пассажирка авто погибла в ДТП в Речицком районе

Вечером 22 ноября под Речицей произошло ДТП в котором погибла 81-летняя женщина, сообщила ГАИ УВД Гомельского облисполкома. Судя по кадрам видео, опубликованного в телеграм-канале «Сожский форпост», во время ДТП шел косой мокрый снег, видимость на дороге была не самой лучшей. 50-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Пежо», двигалась по автодороге М-10 со стороны Гомеля в направлении Речицы. По предварительный информации, не справившись с управлением, она выехала на встречку где столкнулась с автомобилем «Мерседес», под управлением 39-летнего водителя.
В результате ДТП 81-летняя женщина-пассажир автомобиля «Пежо», а она не была пристегнута ремнем безопасности, от полученных травм скончалась на месте.
Мы писали, что 64-летняя женщина-водитель автомобиля Peugeot днем 23 ноября погибла под Любанью, ее машина врезалась в дерево (здесь подробности), а подросток-пассажир и 42-летний водитель пострадали в ДТП в Витебске. «Одна машина врезалась в дерево, у второй искорежен капот» (подробнее здесь). Пенсионер погиб под колесом собственного мотоблока в Столбцовском районе (здесь подробнее).